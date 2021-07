Barella e Sirigu con i Quattro Mori. “Rendiamo omaggio ai nostri campioni”

Lo chiede il consigliere regionale Emanuele Cera: “Sarebbe auspicabile promuovere una iniziativa ufficiale di formale riconoscenza e benemerenza del popolo sardo per alti meriti sportivi”

Di: Redazione Sardegna Live

“L’esposizione della bandiera della Sardegna e il grande attaccamento alla terra natia dato lustro e visibilità alla nostra isola e per questo motivo è necessario rendere omaggio ai nostri campioni”. Lo sostiene il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, rivolgendosi al presidente della Regione, Christian Solinas, e al presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

“La recentissima vittoria degli azzurri di Roberto Mancini ha regalato alla Sardegna e all’Italia una gioia immensa per il prestigioso risultato conseguito meritatamente sul campo e per i grandi valori sportivi e umani espressi da questo gruppo, che ha saputo trasmettere la bellezza dello sport al popolo italiano – scrive Cera – Ritengo che in un momento di delirio collettivo che ha catturato tutti noi, il pensiero e il messaggio comunicati al popolo Sardo dai nostri due campioni Salvatore Sirigu e Nicolò Barella, ha consentito di trasmettere in Europa e nel mondo un fort valore identitario in omaggio alla terra di Sardegna rafforzando, se mai ce ne fosse bisogno, il legame alla terra natia dei sardi, soprattutto dei sardi nel mondo”.

“I due campioni hanno rappresentato in quel momento “l’orgoglio dell’intera Sardegna”. Nicolò Barella e Salvatore Sirigu sono due campioni di cui tutti noi siamo orgogliosi. Loro lo hanno dimostrato sia sul campo che, il portiere nello spogliatoio, di essere dei veri leader e Salvatore Sirigu un vero trascinatore del gruppo, ruolo che gli è stato riconosciuto da tutta la delegazione italiana” prosegue il consigliere regionale.

“Nicolò Barella e Salvatore Sirigu sono i primi due sardi capaci di vincere un titolo europeo con la maglia della nazionale di calcio. Per questo – sostiene Cera – sarebbe auspicabile promuovere una iniziativa ufficiale di formale riconoscenza e benemerenza del popolo sardo per alti meriti sportivi conseguiti dai nostri campioni. Per il glorioso omaggio che hanno dato alla nostra bandiera, ritengo che sia “volontà di popolo” convocare in Consiglio Regionale i due nostri meravigliosi calciatori, che ben hanno rappresentato l'Italia e la nostra Sardegna. L’esposizione della bandiera della Sardegna e il grande attaccamento alla terra natia dato lustro e visibilità alla nostra isola e per questo motivo è necessario rendere omaggio ai nostri campioni”.