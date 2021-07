M5S: annullata anche la sospensione disciplinare per Carla Cuccu

I legali: "La nostra assistita ha sempre tenuto una condotta irreprensibile e conforme al Codice etico del M5s. Ancora da chiarire i responsabili di quanto accaduto"

Di: Redazione Sardegna Live

Gli avvocati Patrizio Rovelli e Lorenzo Borrè, difensori della consigliera regionale sarda che nei mesi scorsi era stata espulsa dal Movimento, hanno fatto sapere che “il Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle, dopo aver annullato il provvedimento di espulsione di Carla Cuccu, ha oggi provveduto a cassare anche la sanzione della sospensione disciplinare che le aveva irrogato il Collegio dei Probiviri".

In seguito all’espulsione, la consigliera si era rivolta ai giudici del Tribunale di Cagliari. In un primo momento aveva ottenuto la sospensione del provvedimento che poi è stato annullato dal Comitato di Garanzia. Per i due legali, l'annullamento della sanzione della sospensione è "l'evidente riprova che la nostra assistita ha sempre tenuto una condotta irreprensibile e conforme al Codice etico del M5s". "Si chiude il contenzioso giudiziario civile, con conseguente cessazione delle funzioni del curatore speciale, la cui nomina era stata richiesta e disposta a fini meramente processuali - sottolineano i due avvocati - Rimangono invece in piedi, nelle sedi deputate, gli accertamenti atti ad individuare i responsabili di condotte collaterali che hanno gravemente compromesso i diritti politici della nostra assistita".