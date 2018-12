«Il degrado di Via Roma e l’indifferenza dell’Amministrazione cittadina»: la denuncia di Manuel Alivesi

Il Consigliere comunale e vice presidente della Commissione urbanistica: «Auspichiamo che il Sindaco voglia intervenire al più presto per rimediare a questo sconcio che è sotto gli occhi di tutti»

Di: Antonio Caria

«È sorprendente la preoccupante indifferenza della Giunta Comunale che, in preda ad una frenetica attività di preparazione di una pesante campagna elettorale, inizia a dare primi segni schizofrenici nel vano tentativo di presentarsi alla Città come una amministrazione attenta e fattiva, si veda a tale proposito il “taglio del nastro” della Buddi Buddi vantandosi di consegnarla alla Città con ben “tre mesi di anticipo”, una strada attesa da 30 anni: tre km. in 30 anni, 1 km. ogni 10 anni, questo è il vero primato di questa amministrazione. Loro però sono quelli che si presentano sorridenti e pieni di ardente speranza per le prossime Elezioni Regionali, tentando, schizofrenicamente, di convincere la Città del loro “buon operato”».

A scriverlo in una nota stampa è il Consigliere comunale di Sassari e vice presidente della Commissione urbanistica; Manuel Alivesi (Forza Italia) che aggiunge come «È sorprendente come a pochi passi dal Salotto buono della Città e difronte ad un Palazzo che si staglia sull’orizzonte di Via Roma regni invece il degrado assoluto, ed il tutto in un incredibile silenzio ed in una altrettanto incredibile indifferenza di una Giunta a dir poco “distratta”, che fa finta di non vedere Lo spettacolo è sotto gli occhi di tutti: passanti, magistrati, uomini, donne, bambini, insomma di tutti».

«Il basolato sconquassato oramai da mesi – scrive Alivesi –, transenne che giacciono da altrettanti mesi, ora ribaltate e abbandonata ammucchiate sul ciglio della strada e del marciapiede. Questo è il sorprendente indegno spettacolo a cui, Sassaresi ed ospiti della Città devono assistere a pochi passi dal Salotto buono di Sassari».

«Il clima natalizio è solo un tenue ricordo di una Sassari che pare non si sia più ed il tutto nella più assoluta e grave indifferenza di Sindaco ed Assessori oramai impegnati e totalmente assorbiti da una campagna elettorale incombente ed assorti da una patetica azione persuasiva di una Città oramai spenta. Auspichiamo – conclude il Consigliere comunale – che il Sindaco voglia intervenire al più presto per rimediare a questo sconcio che è sotto gli occhi di tutti».