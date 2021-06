Grillo contro Conte. L'ex premier: "Ha scelto di essere padre padrone"

Dopo l'affondo di Grillo, Conte non parlerà a caldo

Di: Redazione Sardegna Live

Giuseppe Conte sceglie la linea del silenzio dopo il duro affondo riservatogli da Beppe Grillo, che ha deciso di non ricucire con l'ex premier togliendogli definitivamente il timone del Movimento 5 Stelle dopo averglielo affidato a febbraio.

Conte parlerà, è certo, ma non lo farà a caldo. L'ex presidente del Consiglio vuole aspettare qualche ora, o forse qualche giorno, prima di comparire ancora pubblicamente per rilasciare dichiarazioni sulla delicata fase evolutiva della propria esperienza politica.

A chi lo ha sentito in queste ore, raccontano diverse fonti all'Adnkronos, non ha nascosto l’amarezza, per la decisione di Grillo “di fare il padre padrone” del Movimento, proprio l'atteggiamento che lo aveva invitato a non assumere due giorni fa, nella conferenza stampa al tempio di Adriano, a due passi da Palazzo Chigi.

Conte avrebbe espresso in particolare amarezza per i quattro mesi trascorsi a disegnare l’ossatura del nuovo M5S, che, osserva, “mostra chiaramente di necessitare di passi avanti sul fronte della democrazia interna”.