Regionali, Michele Pais correrà per la Lega a Sassari

L'annuncio del consigliere comunale di Alghero : "Felicissimo, sento il carico della responsabilità"

Di: Redazione Sardegna Live

Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais correrà per la Lega in provincia di Sassari in occasione delle prossime elezioni regionali.

"Da ieri sono ufficialmente candidato alle elezioni regionali qui nella provincia di Sassari per la Lega di Matteo Salvini" ha annunciato Pais, approdato a maggio fra le fila del Carroccio.

"Sono frastornato e credo di non avere completamente realizzato la cosa. Naturalmente sono felicissimo ma sento tutto il carico della responsabilità che da oggi mi deriva, dopo un lungo percorso di impegno, spero positivo, tra i banchi del Consiglio comunale di Alghero".

Pais prosegue entusiasta: "Stanotte non ho dormito, lo confess. Pensavo alle mille cose che mi aspettavano. Pensavo che da oggi inizia una battaglia molto più grande. Pensavo a tutti questi anni di politica, sacrificanti ma esaltanti che mi hanno portato fino a qui. Pensavo alla mia famiglia, agli amici, alle tante persone che ho incontrato e mi hanno arricchito nel mio lungo percorso. Ma sopratutto pensavo a mio padre, Angelo Pais, mio più grande sostenitore e che in questo momento non potrà essere al mio fianco. Come sempre ha fatto e oggi mi manca la sua vicinanza fisica. Però so che, insieme, e con l'aiuto di tutti, faremo grandi cose: per la Sardegna, per la bistrattata provincia di Sassari, per Alghero... per tutti NOI!".

Conclude il leghista: "Grazie alla Lega che ha creduto in me fin dal primo giorno attribuendomi grandi responsabilità e a tutti i vertici regionali e provinciali, tutti parte di una famiglia fantastica. Ma grazie a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino e che spero, anche in questa grande sfida, continueranno ad esserlo!".