Elezioni suppletive: corsa a 4 per la Camera del collegio di Cagliari

Centrosinistra, centrodestra, M5s e Casapound lanciano Frailis, Noli, Caschili e Balletto

Di: Redazione Sardegna Live

Sono quattro i nomi in corsa per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati del collegio di Cagliari, in programma il 20 gennaio. Tutti gli schieramenti si sono presentati per la corsa al seggio lasciato vuoto dall'ex pentastellato, il velista Andrea Mura, dimissionario dal Parlamento ed espulso dal Movimento.

Casa Pound ha presentato il nome di Enrico Balletto, allenatore di pallavolo del Sarroch e già candidato nell'uninominale al Senato alle elezioni del 4 marzo.

Per il centrosinistra corre Andrea Frailis, giornalista cagliaritano.

Il centrodestra ha puntato sulla forzista Daniela Noli, psicoterapeuta, ex dipendente del partito a livello nazionale. Lo schieramento presenterà, all'interno dello stesso contrassegno, i tre simboli di Fi, FdI e Lega.

Il nome presentato dal Movimento 5 stelle è invece quello di Luca Caschili, ingegnere ambientale, assessore all'Urbanistica del Comune di Carbonia.