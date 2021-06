Sardegna in zona verde europea. Il Presidente Pais: “Grande risultato per i sardi”

"E' un’ulteriore garanzia che la nostra terra è un’Isola libera dal Covid"

Di: Redazione Sardegna Live

“La certificazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la prevenzione e il controllo delle malattie che mette la Sardegna tra le zone verdi, cioè tra quei territori a rischio Covid più basso, è un grande risultato per l’Isola e per tutti i sardi che hanno dimostrato una grande forza per uscire dalla emergenza”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “La classificazione d’eccellenza - ha sottolineato - ci pone tra i pochissimi territori d’Europa sicuri. Il bollino verde dell’Ue è un’ulteriore garanzia che la nostra terra è un’Isola libera dal Covid. Questo risultato è un attestato di merito al Popolo sardo che ha affrontato con responsabilità il difficile periodo e un'ulteriore certificazione del buon lavoro delle misure di lungimiranza sanitaria volute dal Presidente Solinas e dall'Assessore Nieddu."

"Questo risultato ci permette sempre più di guardare con ottimismo alla ripresa delle nostre attività economiche puntando soprattutto, nell’immediato, sul turismo”, ha concluso