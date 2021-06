Saiu (Lega): “Prima di parlare di medici in affitto, Ats scorra le graduatorie e assuma i medici attraverso i concorsi”

Lo ha detto il presidente della commissione Autonomia e consigliere regionale della Lega

Di: Redazione Sardegna Live

“Prima di parlare di esternalizzazione e di medici in affitto ci sono altre soluzioni per potenziare la sanità nuorese: lo scorrimento delle graduatorie e l’assunzione di medici, infermieri e tecnici attraverso i concorsi”. Lo ha affermato Pierluigi Saiu, presidente della commissione Autonomia e consigliere regionale della Lega, durante il suo intervento in Consiglio regionale.

“Bisogna che sia chiaro il confine tra la politica e la gestione amministrativa: la prima dà gli indirizzi mentre i dirigenti devono trovare il modo di applicarli. L’esternalizzazione del pronto soccorso del San Francesco – ha continuato Saiu - è un’ipotesi che non è stata condivisa né discussa con i rappresentanti del territorio e che, soprattutto, non si inquadra all’interno dell’indirizzo politico che punta a potenziare la sanità sarda con le assunzioni del personale attraverso i concorsi. Piuttosto che prospettare soluzioni non condivise, quindi, sarebbe meglio lavorare per dar seguito alle richieste che arrivano anche da Nuoro: chiamare, per esempio, i medici dalle graduatorie di Neurologia e di Cardiologia, bandire il concorso di Ortopedia e chiamare i tecnici di Radiologia che servono”.

Saiu ha poi ribadito: “E’ necessario accelerare tutte quelle procedure che consentano di far arrivare medici e personale sanitario nei reparti in difficoltà, affinché lavorino a Nuoro e si possa potenziare in questo modo il terzo polo sanitario della Sardegna. Occorre – ha concluso il consigliere – un riequilibrio nell’assegnazione del personale, così come abbiamo chiesto in commissione, dando la priorità ai presidi che hanno carenze maggiori e all’interno di questi ai reparti più in difficoltà. È questo che deve fare ATS”.