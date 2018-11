Allarme di Boeri su quota 100. Di Maio: 'No allarmismi si farà'

Il sottosegretario al Lavoro Durigon :'Il presidente dell'Inps non deve fare politica. Lui voleva un ricalcolo con tagli delle pensioni altissimi. Abbiamo scelto un altro percorso'

Di: Ansa

"Eviterei allarmismi inutili. Quota 100 si fara'". Interviene così il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sull'allarme lanciato dal presidente dell'Inps Tito Boeri in un'intervista al Corriere della Sera.

"Non è giusto che un presidente dell'Inps vada sui giornali a fare politica. (Boeri ndr) lo ha già fatto con Renzi. Ha un rapporto di padre-padrone di quello che non è una sua cosa, ma è una cosa, un benessere di tutti.". Questa le parole di Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sul Presidente dell'Inps Boeri, secondo quanto riporta una nota della trasmissione.

"Boeri ha raggiunto dei livelli di interlocuzione sbagliati. Le sue azioni non potevano andare incontro a quello che voleva il governo.Lui voleva applicare un ricalcolo generalizzato, quindi con un taglio alle pensioni altissimo e quindi abbiamo scelto di fare un altro percorso" precisa Durigon ad Agorà.

Boeri spiega che su 'quota 100', "il governo ci ha chiesto delle simulazioni e ne abbiamo fatte tantissime. Tutte implicano per forza che ci sia un forte incremento della spesa nei primi anni". "Insomma - aggiunge - in tutti gli scenari con 62 anni di vecchiaia e 38 di anzianità contributiva viene fuori una crescita della spesa nel tempo. L'idea di una dotazione piatta e costante a sette miliardi l'anno non è minimamente supportata", ma "quando ho sollevato il problema, ho avuto solo aggressioni verbali e tentativi di screditarmi". A una domanda sugli inviti a dimettersi, risponde: "Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c'è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet".