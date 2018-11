Il PD Ogliastrino vuole ripartire dal territorio: "Riunioni itineranti per ricreare una presenza politica attiva nei nostri paesi"

Tonino Mereu: "Dobbiamo rivendicare, rispetto ad ogni livello istituzionale, una maggiore attenzione nei confronti delle nostre specificità

Di: Redazione Sardegna Live

“Nel corso delle due giornate della Conferenza Programmatica del Partito Democratico, tenutesi a Bari Sardo, che ha visto una grande partecipazione di iscritti, simpatizzanti e curiosi, sono scaturite riflessioni su ciò che in questi anni di governo regionale di centro sinistra si è per il futuro del nostro territorio”.

“Si sono poste le basi per un percorso nuovo, di sviluppi positivi per il PD – ha detto Balloi -. In un contesto in cui si avvertono varie criticità e dove è fondamentale ricostruire il rapporto con le proprie comunità è necessario dare continuità alle positività delineate all’interno della conferenza programmatica”.

“Dalla stessa conferenza – ha proseguito il segretario - è emersa infatti la necessità di espandere ed ampliare questa discussione, pertanto il confronto diverrà itinerante in maniera da intercettare il maggior numero possibile di cittadini".

“Il Partito Democratico Ogliastrino - afferma Tonino Mereu, componente della segreteria provinciale -, vuole ripartire dai problemi del territorio, ricreando una

presenza politica attiva nei nostri paesi, dando ruolo ad ogni iscritto al PD, agli ex iscritti, ad ogni simpatizzante, ma soprattutto a tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare politicamente a costruire una società più giusta, più equa, più moderna, in cui ognuno possa trovare una risposta al suo futuro. Dobbiamo rivendicare, rispetto ad ogni livello istituzionale, una maggiore attenzione nei confronti delle nostre specificità e verso quei temi di importanza collettiva come ad esempio, tra gli altri, il lavoro, la sanità, le infrastrutture e i trasporti, l’ambiente”.

“E’ fondamentale, quindi, avviare un percorso con tre riunioni territoriali dei nostri circoli e una grande riunione conclusiva di tutto il partito”.