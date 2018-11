Parlamentari sardi M5S vogliono le regionarie

Deputati e senatori grillini riuniti a Oristano

Di: Ansa

I parlamentari sardi del Movimento Cinquestelle chiedono le regionarie. Lo scrivono in una nota comune su Facebook i deputati e i senatori riuniti a Oristano per fare il punto all'indomani dell'uscita di scena di Mario Puddu, l'ex sindaco di Assemini che ha dovuto rinunciare alla candidatura a Governatore dopo la condanna a un anno in primo grado per abuso d'ufficio.

La richiesta al capo politico Luigi Di Maio è netta: "la riapertura della piattaforma Rousseau per una nuova iscrizione delle candidature alla carica di Presidente della Regione ed una sollecita votazione di tutti gli iscritti al Movimento". Nei giorni scorsi il ricorso per la seconda volta alle consultazioni online era sembrato in forse, più che altro per la difficoltà di individuare una figura in grado di catalizzare lo stesso bacino di consensi di Puddu.