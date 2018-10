Zedda: "Amo Cagliari, ma la Regione è come un'amante"

"Tanti amministratori mi stanno chiedendo di dare una mano"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, dal palco dell'assemblea nazionale dell'Anci a Rimini, si è espresso sull'eventualità di una sua candidatura a governatore della Regione in vista delle elezione di febbraio 2019. "Il mandato da sindaco di Cagliari scade nel 2021 - ha ricordato Zedda -, non so cosa farò, sono profondamente innamorato della mia città ma ho un'amante che mi piace tantissimo, ed è la mia Regione".

"C'è anche un altro aspetto - ha aggiunto il primo cittadino - e cioè che tanti amministratori mi stanno chiedendo di dare una mano d'aiuto, e io credo che questa possa essere data a prescindere dalla propria candidatura. Vedremo".

Da tempo, infatti, gli osservatori hanno individuato in Massimo Zedda l'esponente del Pd più accreditato per la candidatura alla guida della coalizione di centrosinistra.