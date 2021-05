Oliena. “Un corposo piano contro lo spopolamento”: a proporlo tre consiglieri di minoranza

Saldo negativo tra nascite e decessi e aumento dei cittadini che decidono di trasferirsi in altre realtà per esigenze di studio o di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

“Un corposo piano contro lo spopolamento”. A proporlo tre dei consiglieri di minoranza del Comune di Oliena, Mattia Sanna, Valentino Carta e Giuseppina Sedda che spiegano: “Visti i numeri decisamente preoccupanti sul divario tra nuove nascite e morti, a favore purtroppo di queste ultime, considerato anche che un numero rilevante di concittadini decide di trasferirsi in altre realtà per esigenze di studio o di lavoro, progressivamente la soglia degli abitanti sta scendendo ben al di sotto dei settemila, con un decremento veloce e, sembrerebbe, inesorabile”.

“Dati che dovrebbero far riflettere – continuano i rappresentanti di “Meglio Oliena” e “Azzurro” - che rappresentano una vera e propria emergenza, tanto da meritare un’attenzione particolare nell’agenda amministrativa. Anzitutto, sarebbe opportuno confrontarsi sul tema, dedicando uno o più consigli comunali ad hoc o istituendo una commissione apposita, così da discutere ed elaborare una serie di provvedimenti, volti a contrastare tale complesso fenomeno”.

“Tra questi - sottolineano Sanna, Carta e Sedda - non potranno che esservi dettagliate politiche a favore della natalità e della famiglia ma oltre a incentivi e sostegni, non si possono dimenticare i servizi connessi. Altro tassello fondamentale dovranno essere gli sgravi, in termini di tasse e imposte, a favore delle giovani coppie, in particolare di quelle che decidono di trasferirsi nell’area del centro storico, assieme a una progressiva sburocratizzazione dell’iter autorizzativo per ristrutturazioni, ammodernamenti e messe a norma degli immobili esistenti”.

“L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle norme attuali e un ufficio municipale dedicato all’efficientamento energetico e al bonus 110% appare un altro obiettivo indispensabile”, concludono i tre consiglieri.