Turismo e continuità territoriale: se ne parlerà sabato ad Alghero

Incontro promosso dal Movimento 5 Stelle

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato prossimo, 16 giugno, alle ore 18, nella sala rossa del palazzo municipale di Alghero, si terrà l’incontro-dibattito dal titolo “Turismo e continuità territoriale”, organizzato dal Movimento 5 Stelle.

All’appuntamento parteciperanno la deputata algherese Paola Deiana, il deputato di Olbia Nardo Marino, ambedue portavoce del Movimento 5 stelle in Parlamento. Il professor Michele Maria Comenale Pinto, ordinario di Diritto della Navigazione che analizzerà uno dei problemi principali, ovvero quello della continuità in prosecuzione, elemento necessario per lo sviluppo turistico delle aree limitrofe agli aeroporti. E ancora, saranno presenti i docenti in Diritto della Navigazione Giovanni Pruneddu, che farà un’analisi delle norme Ue poste a tutela della mobilità da e verso le aree decentrate e insulari e della politica Ue in materia di aiuti di Stato alle compagnie aeree, e Massimiliano Musi, il quale si tratterà gli accordi tra compagnie aeree.

All’incontro interverranno anche i consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Graziano Porcu e Roberto Ferrara, loro affronteranno gli argomenti di turismo e trasporti in chiave locale.

Si darà spazio anche all’ex parlamentare Nicola Bianchi che, come membro della Commissione trasporti uscente, racconterà i suoi cinque anni di esperienza.

A seguire si aprirà il dibattito.