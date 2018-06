Elezioni comunali 2018: risultati Assemini

Scrutinate 19 sezioni su 22

Di: Redazione Sardegna Live

La candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle per il Comune di Assemini avanza verso la vittoria. Sono 19 le sezioni per ora scrutinate: la pentastellata è in vantaggio con 4.260 voti, 44,92%, sul candidato del centrodestra Antonio Scano, sostenuto da Lista Civica-Proposta Civica, Lega Psd’Az, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Riformatori Sardi-Liberal Democratici, fermo a 3.322, 35,03%.

Dietro l'aspirante sindaco del Pd Francesco Lecis con 822 voti, 8,66%, dei Democratici Progressisti Francesco Consalvo con 626 voti, 6,60%, e di Liberi e Uguali-Alternativa Libera Irene Piras con 453 voti, 4,77%

Sono stati chiamati a votare 22.871, l’affluenza è stata del 50,05%, in calo rispetto alle precedenti elezioni, 55,39%.

Nelle elezioni precedenti del 2013 era stato eletto sindaco, al secondo turno, un altro grillino, il sindaco uscente Mario Puddu.