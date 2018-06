Elezioni Comunali in Sardegna: affluenza e risultati

Tutti i Comuni al voto

Di: Redazione SardegnaLive

Dalle ore 7 e fino alle 23 di domenica 10 giugno si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali nei 43 Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell’anno in corso. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci, laddove previsto (Assemini e Iglesias), si terrà domenica 24 giugno.

PROVINCIA DI CAGLIARI - 3 Comuni - affluenza ore 23 del 53,50%





ASSEMINI (elettori 22.871, affluenza ore 23 del 50,05%)

DECIMOMANNU (elettori 7.039, affluenza ore 23 del 59,38%)

MARACALAGONIS (elettori 6.742, affluenza ore 23 del 59,09%)

PROVINCIA DI NUORO - 7 Comuni - affluenza ore 23 del 70,08%





AUSTIS Mancata presentazione lista - Commissario straordinario Maria Domenica Porcu;

GALTELLI' (elettori 2.148, affluenza ore 23 del 76,53%)

IRGOLI SINDACO ELETTO IGNAZIO PORCU - VOTI 764: 53,91% (elettori 2.041, affluenza ore 23 del 71,92%)

JERZU SINDACO ELETTO CARLO LAI - VOTI 1.174: 53,92% (elettori 2.804, affluenza ore 23 del 67,54%)

MACOMER (elettori 8.927, affluenza ore 23 del 68,78%)

MEANA SARDO SINDACO ELETTO MARCO DEMURU - VOTI 1.037: 100%(elettori 1.503, affluenza ore 23 del 70,65%)

OLIENA (elettori 6.197, affluenza ore 23 del 72,68%)

ORTUERI Mancata presentazione liste - Commissario straordinario Giovanni Maria Retanda

SARULE Mancata presentazione liste - Commissario straordinario Felice Corda

SINDIA SINDACO ELETTO DEMETRIO LUIGI DAGA - VOTI 815: 100% (elettori 1.462, affluenza ore 23 del 59,23%)

PROVINCIA DI ORISTANO - 11 Comuni - affluenza ore 23 del 64,94%





ALES SINDACO ELETTO FRANCESCO MEREU - VOTI 693: 100% (elettori 1.228, affluenza ore 23 del 59,60%)

BORONEDDU SINDACO ELETTO FABRIZIO MISCALI - VOTI 94: 100% (elettori 132, affluenza ore 23 del 74,24)

CABRAS (elettori 8.076, affluenza ore 23 del 65,13%)

MAGOMADAS Mancata presentazione liste - Commissario straordinario Paolo Puddu

MODOLO SINDACO ELETTO KAMEL HASSAN OMAR ALY - VOTI 92: 100% (elettori 149, affluenza ore 23 del 61,74%)

NARBOLIA SINDACO ELETTO GIAN GIUSEPPE VARGIU - VOTI 896: 100% (elettori 1.499, affluenza ore 23 del 64,37%)

NUGHEDU SANTA VITTORIA SINDACO ELETTO FRANCESCO MURA - VOTI 281: 100% (elettori 426, affluenza ore 23 del 68,07%)

POMPU SINDACO ELETTO MORENO ATZEI - VOTI 174: 100% (elettori 220, affluenza ore 23 del 80,00%)

RIOLA SARDO (elettori 2.022, affluenza ore 23 del 63,25%)

SIMALA SINDACO ELETTO GIORGIO SCANO (elettori 325, affluenza ore 23 del 81,84%)

SODDI' SINDACO ELETTO GRETA PES - 56 VOTI: 100% (elettori 109, affluenza ore 23 del 54,12%)

VILLA VERDE SINDACO ELETTO SANDRO MARCHI - VOTI 169: 100% (elettori 274, affluenza ore 23 del 63,50%)

PROVINCIA DI SASSARI - 6 Comuni - affluenza ore 23 del 71,50%





AGLIENTU SINDACO ELETTO ANTONIO TIROTTO - VOTI 500: 100%(elettori 985, affluenza ore 23 del 58,57%)

BUDONI SINDACO ELETTO LOREDANA MELONI - VOTI 1.600: 56,14% (elettori 4.519, affluenza ore 23 del 81,38%)

CHEREMULE SINDACO ELETTO ANTONELLA CHESSA - VOTI 160: 51,11% (elettori 453, affluenza ore 23 del 69,53%)

CHIARAMONTI SINDACO ELETTO ALESSANDRO UNALI (elettori 1.394, affluenza ore 23 del 67,28%)

PALAU SINDACO ELETTO FRANCESCO GIUSEPPE MANNA (elettori 3.662, affluenza ore 23 del 64,88%)

PUTIFIGARI Mancata presentazione liste - Commissario straordinario Giovanna Dedola

SEDINI SINDACO ELETTO SALVATORE CARTA -VOTI 776: 100% (elettori 1.146, affluenza ore 23 del 70,68%)

SUD SARDEGNA - 11 Comuni - affluenza ore 23 del 63,55%





COLLINAS (elettori 808, affluenza ore 23 del 70,04%)

DONORI SINDACO ELETTO MAURIZIO MELONI (elettori 1.788, affluenza ore 23 del 55,53%)

FLUMINIMAGGIORE (elettori 2.680, affluenza ore 23 del 74,40%)

FURTEI SINDACO ELETTO NICOLA CAU (elettori 1.388, affluenza ore 23 del 68,87%)

GESTURI SINDACO ELETTO EDILBERTO COCCO (elettori 1.126, affluenza ore 23 del 75,48%)

IGLESIAS (elettori 24.063, affluenza ore 23 del 59,09%)

ORTACESUS (elettori 812, affluenza ore 23 del 80,17%)

SENORBI' (elettori 4.251, affluenza ore 23 del 69,56%)

SEUI SINDACO ELETTO MARCELLO CANNAS (elettori 1.095, affluenza ore 23 del 57,48%)

TEULADA (elettori 3.565, affluenza ore 23 del 66,47%)

VILLASPECIOSA (elettori 2.138, affluenza ore 23 del 74,64%)