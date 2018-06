Amministrative. L'affluenza in Sardegna comune per comune

Alle ore 12 aveva votato il 22,74% degli elettori

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 38 i comuni chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in Sardegna. Alle ore 12, nell'isola, aveva votato il 22,74% degli elettori, 9 punti percentuali in più rispetto alle ultime amministrative. Un dato confortante che vede la Sardegna in testa fra le regioni con maggiore affluenza. I seggi saranno aperti fino alle 23. A Iglesias e Assemini, gli unici comuni oltre i 15mila abitanti, c'è la possibilità di andare al ballottaggio.

Ecco la percentuale dell'affluenza alle ore 12 comune per comune

Provincia di Cagliari

ASSEMINI 18,66%

DECIMOMANNU 24,97%

MARACALAGONIS 20,24%

Sud Sardegna

COLLINAS 23,63%

DONORI 20,13%

FLUMINIMAGGIORE 23,32%

FURTEI 26,87%

GESTURI 25,48%

IGLESIAS 21,43%

ORTACESUS 28,57%

SENORBI' 25,68%

SEUI 26,91%

TEULADA 26,45%

VILLASPECIOSA 30,21%

Provincia di Oristano

ALES 17.18%

BORONEDDU 30,30%

CABRAS 22,37%

MODOLO 28,85%

NARBOLIA 27,15%

NUGHEDU S. VITTORIA 19,48%

POMPU 23,63%

RIOLA SARDO 22,45%

SIMALA 24,30%

SODDI' 15,59%

VILLAVERDE 23,72%

Provincia di Nuoro

GALTELLI' 29,98%

IRGOLI 24,64%

JERZU 23,57%

MACOMER 23,75%

MEANA SARDO 19,42%

OLIENA 24,44%

SINDIA 19,15%

Provincia di Sassari

AGLIENTU 22,53%

BUDONI 31,62%

CHEREMULE 22,07%

CHIARAMONTI 24,82%

PALAU 21,65%

SEDINI 24,78%