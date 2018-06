Amministrative, seggi aperti dalle 7. Al voto 1 italiano su 6: 38 comuni in Sardegna

I comuni pricipali Assemini e Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali di 761 Comuni in Italia. Sono chiamati alle urne 6,7 milioni di italiani, circa un sesto dell'intero elettorato. A questi si aggiungono altri 290mila che rinnoveranno il Terzo e l'Ottavo Municipio di Roma. In Sardegna si vota in 38 città.

In provincia di Cagliari: Assemini, Decimomannu e Maracalagonis.

Nel Sud Sardegna: Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Iglesias, Ortacesus, Senorbì, Seui, Teulada, Villaspeciosa.

In provincia di Oristano: Ales, Boroneddu, Cabras, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Riola Sardo, Simala, Soddì, Villa Verde.

In provincia di Nuoro: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena e Sindia.

In provincia di Sassari: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau, Sedini.

Il ballottaggio è previsto per il 24 giugno e solo nei Comuni con oltre 15mila abitanti. In Sardegna si potrà dunque andare al ballottaggio solo ad Assemini e Iglesias.