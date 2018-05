Paolo Savona rompe il silenzio: "Ho subito un grave torto da Mattarella"

In una lettera al blog anthonymuroni.it l'economista cagliaritano commenta il veto del Presidente della Repubblica

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stata la figura più discussa e al centro del dibattito politico nazionale degli ultimi giorni. Adesso, il professor Paolo Savona, rompe il silenzio.

L’economista cagliaritano era stato individuato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro nel governo che i leader di Lega e M5s hanno tentato di formare dopo un lavoro durato diverse settimane. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, però, ha posto il veto proprio su Savona chiedendo che per il ministero dell’Economia venisse individuato “Un esponente che non sia visto come sostenitore di una linea, più volte manifestata (da Savona, ndr), che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia dall’euro”.

Il premier incaricato Giuseppe Conte, dopo le frizioni maturate in merito al nome dell’economista sardo, ha rimesso l’incarico nelle mani di Mattarella determinando, così, la fine prematura del cosiddetto “governo del cambiamento”. Questa mattina, il blog anthonymuroni.it, ha pubblicato una lettera ricevuta da Savona che, dopo un iniziale silenzio, ha così commentato la vicenda.

“Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del Paese – scrive il professore – sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall’euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio Comunicato criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti”.

L’accademico analizza la reazione dell’opinione pubblica alla vicenda constatando come attestati di solidarietà siano arrivati dai giornalisti Jean Paul Fitoussi sul Mattino di Napoli e Wolfgang Münchau sul Financial Times.

“Il primo – spiega – afferma correttamente che non avrei mai messo in discussione l’euro, ma avrei chiesto all’Unione Europea di dare risposte alle esigenze di cambiamento che provengono dall’interno di tutti i paesi-membri”.

Münchau, invece, “Nel suo commento analizza come deve essere l’euro per non subire la dominanza mondiale del dollaro, affermando che la moneta europea è stata mal costruita per colpa della miopia dei tedeschi”.

“La Germania – prosegue Savona rifacendosi a Münchau – impedisce che l’euro divenga come il dollaro “una parte essenziale della politica estera” e di conseguenza siamo nel caos delle relazioni economiche internazionali”.

“Se non avesse avuto veti inaccettabili, perché infondati, il Governo Conte avrebbe potuto contare sul sostegno di Macron, così incanalando le reazioni scomposte che provengono dall’interno di tutti i paesi-membri europei verso decisioni che aiutino l’Italia a uscire dalla china verso cui è stata spinta”.

“Si tratta di decidere – conclude –  se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine dell’UE o chi, come me, ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi che si era prefissa”.

PER LEGGERE LA LETTERA COMPLETA CLICCA QUI