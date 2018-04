Consiglio regionale, l'ex vicesindaco di Alghero si insedia al posto di Gavino Manca

Dal Comune: "Siamo certi che in Regione continuerà nell'impegno in modo particolare per la nostra città".

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina Raimondo Cacciotto, già vicesindaco e assessore alla Qualità Urbana e Opere Pubbliche del Comune di Alghero, è subentrato in Consiglio Regionale al neo parlamentare Gavino Manca.

Il sindaco Mario Bruno e la Giunta comunale ringraziano Cacciotto per "l'encomiabile lavoro svolto con straordinario spirito di servizio e competenza per la Città di Alghero, nella convinzione che nella sua nuova esperienza saprà portare anche in Regione queste straordinarie attitudini. Siamo convinti che Raimondo Cacciotto a Cagliari rappresenterà al meglio le esigenze del nostro territorio e le istanze della città di Alghero".

“L'onorevole – sottolineano dal Comune - lascia in eredità una lunga serie di importanti opere già programmate, finanziate e accantierate, e uno straordinario lavoro di progettualità per circa 30 milioni di opere pubbliche. Siamo certi che in Regione continuerà nell'impegno in modo particolare per la nostra città".