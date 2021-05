Psd’Az: “Il rilancio di Forestas sarà inserito nel piano investimenti del Recovery fund”

“L’obiettivo principale è creare occupazione attraverso investimenti per l’ambiente che possano avere incidenza anche sul turismo"

Di: Redazione Sardegna Live

“Il rilancio di Forestas sarà inserito nel piano di investimenti della Regione nell’ambito del Recovery Fund, per la sua importanza strategica che rientra appieno fra le linee guida del PNRR”. Lo affermano i consiglieri regionali del gruppo Psd’Az, che nel 2019 ha presentato una proposta di legge sul turnover di Forestas, già approdata in prima commissione.

“L’obiettivo principale è creare occupazione attraverso investimenti per l’ambiente che possano avere incidenza anche sul turismo – spiega il consigliere sardista Giovanni Satta, primo firmatario della proposta di legge – per cui il turnover è un aspetto fondamentale ma non l’unico: si tratta di un vero e proprio rilancio di Forestas che avrà ricadute importanti in particolare sui territori delle zone interne”.

“Siamo determinati affinché lo stanziamento necessario per il provvedimento sia inserito nella imminente variazione di bilancio – spiega il capogruppo del Partito sardo d’azione Franco Mula – a cui poi seguirà l’inserimento del piano di rilancio di Forestas nei progetti del Recovery Fund”.

“Apprendiamo con piacere che anche la minoranza in Consiglio regionale sostiene l’importanza del provvedimento – dichiarano i consiglieri sardisti – e accogliamo con soddisfazione questa ulteriore conferma della bontà dell’iniziativa e del suo valore strategico sul piano ambientale, occupazionale e di sviluppo”.