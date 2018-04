Mancata erogazione indennità di straordinario a medici e infermieri: interrogazione di Usula (Rossomori)

Il consigliere regionale chiede un intervento urgente della Giunta

Di: Redazione Sardegna Live

Riconoscere a medici e infermieri il giusto compenso per il lavoro svolto durante i festivi, garantire parità di trattamento tra turnisti e lavoratori a tempo indeterminato. E’ quanto chiede in un’interrogazione al presidente della Giunta Francesco Pigliaru e all’assessore alla Sanità Luigi Arru il consigliere regionale dei Rossomori Emilio Usula.

Nel documento, Usula segnala la situazione di grave disagio vissuta dai lavoratori del sistema sanitario determinata dalla recente delibera dell’Ats che, “in modo unilaterale, ha deciso di sospendere la corresponsione delle indennità di straordinario per il lavoro svolto durante i giorni festivi infrasettimanali».

«Una decisione assunta dall’Azienda sanitaria in seguito alla presa d’atto della nullità del contratto integrativo di categoria e del successivo parere dell’Aran - spiega Usala -. Medici e infermieri rischiano adesso di dover restituire le somme percepite in questi anni per il lavoro straordinario prestato durante i festivi in alcuni casi si arriva fino a 8000 euro».

Da qui la richiesta di un intervento urgente della Giunta: «L’inasprimento delle relazioni sindacali e la crescente conflittualità tra azienda e lavoratori – conclude il consigliere dei Rossomori – rischiano di incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza».