Salvini prende le distanze da Berlusconi: "da Forza Italia sterzata filo Pd, io scelgo i 5 Stelle"

Nuove scosse interne al centrodestra

Di: Redazione Sardegna Live

Nuove scintille fra il segretario della Lega Salvini e il leader di Forza Italia Berlusconi. Al termine del primo giro di consultazioni col capo dello Stato Mattarella, Salvini ha definito "una sterzata contro l’accordo e filo Pd" la strategia portata avanti dal Cav in vista della formazione del nuovo governo.

Il leader del Carroccio ha dichiarato di non aver parlato al telefono, per tutta la giornata di ieri, né con Berlusconi né con la Meloni, e nemmeno con Di Maio.

Berlusconi, al termine dell'incontro con Sergio Mattarella, aveva dichiarato: "Siamo disponibili a dialogare, ma no a populismi, a un governo fatto di pauperismi, giustizialismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel sistema bancario". Una palese presa di distanze dai grillini, soggetto politico a cui Salvini guarda invece con maggiore interesse in queste ore.

Certo, senza l'appoggio di Fi, il leader leghista non potrebbe che essere il numero due di Di Maio in un eventuale accordo Lega-5 Stelle. Questo gli azzurri lo sanno e contano di poter esercitare ancora una certa influenza sulle strategie politiche salviniane. Il segretario leghista, però, insiste: "Se io un giorno mi trovassi a un bivio, non ho nessun dubbio su chi sceglierei: tra il Partito democratico e i 5 Stelle scelgo sempre i 5 Stelle".