Vicepresidenze Camera: 3 su 4 al centrodestra. Per l'altra è braccio di ferro fra 5Stelle e dem

Sempre più tesi i rapporti fra i grillini e il Pd

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l'elezione delle vicepresidenze del Senato, domani la partita si sposterà alla Camera dei deputati. Tre delle quattro vicepresidenze andranno al centrodestra, per la quarta sarà braccio di ferro fra pentastellati e Pd.

I 5Stelle potrebbero puntare su Marta Grande mentre tra i dem emerge il nome di Ettore Rosato, che i grillini considerano troppo renziano, con Barbara Pollastrini in quota minoranza. Il centrodestra, salvo sorprese, indicherà Mara Carfagna per Forza Italia, Raffaele Volpi per la Lega e Guido Crosetto per Fratelli d’Italia.