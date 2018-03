Senato, eletti i vicepresidenti. Nessun questore al Pd: è polemica

Taverna, Calderoli, La Russa e Rossomando eletti questa sera

Di: Redazione Sardegna Live

Questa sera, a Palazzo Madama, sono stati eletti i vicepresidenti del Senato. Si tratta di di PaolaTaverna per il Movimento 5 Stelle, RobertoCalderoli per la Lega, Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia e Anna Rossomando per il Pd (esponente orlandiana, quindi "in quota" minoranza).

I questori al Senato saranno Bottici (M5s), Arrigoni (Lega) e il riconfermato De Poli (Forza Italia). Fuori dalla partita i dem che inaspriscono per questo lo scontro con i 5Stelle.

In un dibattito così duro, ora, il rischio per il Pd è di rimanere senza questori anche alla Camera. "Un fatto inaudito per la principale forza di opposizione" denuncia il capogruppo Andrea Marcucci.