La Corte d'Appello proclama tutti gli eletti in Sardegna, 16 su 25 del Movimento 5 Stelle

Ecco tutti i nomi

Ora è ufficiale: 16 parlamentari su 25 eletti in Sardegna alla Camera e al Senato sono di M5S. Infatti, la Corte d'Appello di Cagliari ha proclamato eletti i sedici parlamentari mancanti nei collegi plurinominali. Sono i Cinque Stelle Emanuela Corda, Andrea Vallascas e Lucia Scanu, il coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci, la deputata uscente del Pd Romina Mura, Guido De Martini per la Lega e Salvatore Deidda di Fdi per quanto riguarda il collegio Sud Sardegna.

Ancora per M5S Alberto Manca e Paola Deiana, poi il consigliere regionale del Pd Gavino Manca e il capogruppo di Fi in Consiglio regionale Pietro Pittalis per il collegio Centro-Nord. Ancora due senatori su 5 di M5S eletti nel Collegio unico proporzionale Sardegna: sono Ettore Licheri ed Elvira Evangelista. Altri due sono gli uscenti Giuseppe Luigi Cucca (Segretario regionale del Pd) ed Emilio Floris (Fi) ai quali si aggiunge Christian Solinas per la Lega.

I parlamentari proclamati eletti oggi dalla Corte d'Appello di Cagliari formano la pattuglia sarda con gli altri 9 di M5S che hanno vinto in tutti i collegi della Sardegna e già proclamati l'8 marzo scorso. Sono i tre senatori Gianni Marilotti, Emiliano Fenu e Maria Vittoria Bogo.

Sei i deputati: Andrea Mura, Pino Cabras, Luciano Cadeddu, Mario Pierantoni, Mara Lapia e Nardo Marino.