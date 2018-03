Salvini risponde a Balotelli: "Non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo"

Il calciatore del Nizza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post contro il neo senatore Toni Iwobi

Di: Redazione Sardegna Live

“Balotelli non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo". E’ il commento di Matteo Salvini al post che il calciatore del Nizza ha pubblicato sul suo profilo Instagram contro il neo senatore Toni Iwobi: “Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!”

Risposta che è arrivata anche da parte del senatore, 62 anni, responsabile Immigrazione della Lega Nord su Radio Capital: "Devo pensare al mio compito, ci sono cose più importanti. Spero che Balotelli si limiti a fare il lavoro che è bravo a fare"