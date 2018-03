Camera, Collegio Uninominale Nuoro: ecco dove non ha vinto il Movimento 5 stelle

'Successo' del Pd in soli tre Comuni

Di: Redazione Sardegna Live

Numeri e curiosità sul voto. In particolare, visto il boom del Movimento 5 stelle, ci soffermiamo a guardare i risultati della Camera nel Collegio Uninominale di Nuoro, dove su 101 Comuni i pentastellati non hanno vinto in soli 21 paesi.

Il Pd l’ha spuntata a Teti che, con il suo candidato Francesco Sabatini, ha preso 135 voti, contro i 71 del centrodestra (candidato Murgia) e i 31 del M5s (Mara Lapia), Nuragus, Sabatini 166, Lapia 137, Murgia 118, e Loceri, Sabatini 299, Lapia 270, Murgia 157.

Il Movimento 5 stelle non ha vinto nei seguenti Comuni, dove ha invece ha preso più consenti Bruno Murgia.

- Ula Tirso: Murgia 105 voti, Lapia contro 82;

- Tinnura: Murgia 47, Lapia 45;

- Talana: Murgia 165, Lapia 123;

- Sindia: Murgia 365, Lapia 239;

- Serri: Murgia 176 Lapia 96;

- Nurri: Murgia 383, Lapia 348;

- Nurallao: Murgia 253, Lapia 229;

- Nughedu Santa Vittoria: Murgia 96, Lapia 72;

- Noragugume: Murgia 44, Lapia 40;

- Neoneli: Murgia 135, Lapia 88;

- Montresta Murgia 99 Lapia 82;

- Meana Sardo: Murgia 392, Lapia 294;

- Gergei: Murgia 242 Lapia 200

- Genoni: Murgia 169, Sabatini 82, Lapia 79

- Esterzili: Murgia 143 Lapia 69

- Dualchi: Murgia 106, Sabatini 72, Lapia 72

- Belvì: Murgia 176, Lapia 113

Elenco dei Comuni nel Collegio Uninominale Nuoro “a 5 stelle”: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Bidonì, Birori, Bolotana, Boroneddu, Borore, Bortigali, Bosa, Cardedu, Desulo, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Flussio, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Ghilarza, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Lodine, Lotzorai, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Modolo, Norbello, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orroli, Ortueri, Osini, Ottana, Ovodda, Paulilatino, Perdasdefogu, Sadali, Sagama, Santu Lussurgiu, Sarule, Scano di Montiferro, Sedilo, Seui, Seulo, Silanus, Soddì, Sorgono, Sorradile, Suni, Tadasuni, Talana, Tertenia, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.