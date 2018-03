Fasolino sconfitto in Gallura: "I sardi hanno scelto, in bocca al lupo a Marino"

I pentastellati espugnano la roccaforte berlusconiana in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

"I risultati non sono ancora ufficiali, ma è il popolo Sardo ha espresso una chiara preferenza a favore del Movimento 5 Stelle".

Giuseppe Fasolino commenta con assoluta serenità i risultati del collegio uninominale per la Camera di Olbia. Sconfitto da Nardo Marino, è proprio questo l'unico collegio dove il Movimento 5 Stelle ha dovuto aspettare la tarda mattinata per essere sicuro di aver fatto cappotto in Sardegna.

Il candidato pentastellato ha totalizzato 50.299 voti (38.73%). Di poco alle spalle il sindaco di Golfo Aranci e consigliere regionale Fasolino con 48.295 preferenze (37.18%).

"È stata una campagna breve, ma di grande intensità. Ho incontrato tantissima gente che ha posto domande precise e urgenti. Spero vivamente avranno le risposte che meritano. Voglio ringraziarvi tutti, fino all’ultimo ragazzo che mi ha stretto la mano questa mattina".

E ancora: "Ma la mia gratitudine va soprattutto a chi mi ha sostenuto da vicino in questo percorso, Settimo Nizzi, Pietro Pittalis e le tante forze politiche che si sono esposte in prima fila. Ed Elisabetta, faro anche nelle sere buie, che insieme a tutta la mia famiglia non ha smesso un attimo di incoraggiarmi. Ma questo deve essere anche il primo passo per qualcosa di meglio".

In conclusione: "Voglio augurare un grande in bocca al lupo a Nardo Marino, a cui vanno i miei più sinceri complimenti e l’augurio che porti gli interessi di noi Sardi al centro del dibattito nazionale".

