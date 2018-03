Elezioni, Matteo Renzi: "E’ ovvio che io lasci la guida del Pd"

"Lo farò dopo la formazione del Governo"

Di: Redazione Sardegna Live

L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso di un’apposita conferenza stampa. Il segretario del Pd Matteo Renzi, dopo la sconfitta alle elezioni politiche, ha detto: “E’ ovvio che io lasci la guida del Pd. Lo farò dopo la formazione del Governo”.

“Come sapete e come doveroso abbiamo riconosciuto una sconfitta delle elezioni che ci impone di aprire una pagina nuova all’interno del Partito democratico. Una sconfitta chiara ed evidente - ha affermato Renzi -. L’Italia oggi ha una situazione che chi ha vinto le elezioni non ha i numeri per governare. Il nostro posto è stare all’opposizione.

"Cosa faro io? Non c’è nessuna fuga, terminata la formazione del governo io farò un lavoro che mi affascina: il senatore semplice. Quattordici anni dopo mi sono ripresentato davanti ai fiorentini, è impressionante il fatto che continuino a votarmi e che chi mi conosce abbia espresso ancora tanto affetto", ha sottolineato Renzi.

Infine: "Il Pd deve riscendere in strada, recuperare il rapporto con la gente, con le periferie".