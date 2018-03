Elezioni. Di Maio: "Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche"

"Grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno dato la loro fiducia"

Di: Redazione Sardegna Live

Luigi di Maio ha parlato dei risultati ottenuti dal Movimento 5 stelle: “Queste elezioni politiche sono state un trionfo. Grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno dato la loro fiducia.Siamo una forza politica che rappresentiamo l’intera nazionale. Il movimento 5 stelle ha triplicato il numero dei parlamentari".

"Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure di garanzia a capo delle Camere - ha continuato il candidato premier -, ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma di lavori. Siamo fiduciosi che il presidente della Repubblica saprà guidare questa fase con autorevolezza e sensibilità come ha sempre fatto. Oggi per noi inizia la terza repubblica che sarà quella dei cittadini italiani".