Come si comporranno Camera e Senato? Ecco cosa dicono i primi risultati

Di: Redazione Sardegna Live

Il Movimento 5 Stelle è il primo partito fra il 29,5 e il 32%. La coalizione del centrodestra è davanti a tutti tra il 33 e il 36%. È testa a testa fra Lega e Forza Italia col Carroccio leggermente in testa. Alle loro spalle il centrosinistra tra il 24 e il 28% e LeU fra il 3 e il 5%.



È quanto emerge dai primi risultati relativi alla Camera.



Per quanto riguarda il Senato invece la coalizione di centrodestra si attesta al 36% seguita dal M5S al 31,8% come primo partito e dalla coalizione di centrosinistraa 24.7. LeU si ferma al 3,5%.

Stando così le cose è possibile prevedere i seggi alla Camera che verrebbero assegnati nel numero di 19 a LeU, 114 al Pd, 24 ai partiti minori della coalizione di centrosinistra, 204 a M5S, 8 ad Nci, 104 a Fi, 107 Lega e 38 Fdi.

