Giorgia Meloni arriva nel quartiere Sant'Elia: costretta al "salto della pozzanghera"

IL VIDEO

Di: Alessandro Congia

Ha scelto la cosiddetta "zona del Bronx" la candidata di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni per la visita in città: piazza Luigi Falchi a Sant'Elia non è un salotto rosa, tra i palazzoni grigi ci abita tanta gente che aspetta da tanti anni la valorizzazione di quel borgo, dove per raggiungere i portoncini malridotti dei condomini si è costretti a fare lo slalom tra le pozzanghere. Per l’occasione, le Forze dell'ordine presidiano la zona, (decisamente più numerose rispetto a qualche decina di residenti che aspettano da più di mezz'ora l'arrivo della candidata nazionale). Con lei anche il consigliere regionale, l'onorevole Paolo Truzzu.

VIDEO: L'arrivo di Giorgia Meloni a Sant'Elia

Dopo la tappa di Sant’Elia, la leader di Fratelli d'Italia si è spostata in centro per una passeggiata in via Roma, sino al Consiglio regionale. Sotto i portici del palazzo, accompagnata dai candidati di FdI alla Camera e al Senato, Giorgia Meloni terrà un breve intervento e risponderà alle domande dei giornalisti.

