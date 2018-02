Di Maio torna in Sardegna: oggi a Cagliari

"Nell'Isola il malessere creato da decenni di destra e sinistra hanno messo in ginocchio l'intero tessuto socio-economico"

Di: Redazione Sardegna Live

Luigi Di Maio torna in Sardegna per un incontro a Cagliari in programma dalle 19 al PalaCongressi della Fiera.

"Nell'Isola - hanno detto i pentastellati - il malessere creato da decenni di destra e sinistra hanno messo in ginocchio l'intero tessuto socio-economico".

Il tour del candidato premier del Movimento 5 stelle fa dunque nuovamente tappa in Sardegna dopo le giornate del 4 e del 5 febbraio, quando Di Maio si spostò dal mercato Sant'Elia di Cagliari a Carbonia, da Nuoro a Sassari (prima una sosta anche a Orgosolo), per poi concludere le due giornate a Olbia.