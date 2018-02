Forza Italia presenta i suoi candidati e quelli della coalizione di centrodestra: appuntamento domani a Sassari

Ore 17 nella Sala Angioj della Provincia di Sassari, in Piazza d'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, venerdì 16, alle 17, presso la Sala Angioj della Provincia di Sassari, in Piazza d'Italia, scendono in campo i candidati di Forza Italia e i massimi esponenti del partito in Sardegna. I candidati Pietro Pittalis (proporzionale centro - nord Sardegna alla Camera dei deputati), Emilio Floris (Proporzionale al Senato), assieme all'eurodeputato Salvatore Cicu, ai consiglieri regionali Marco Tedde e Antonello Peru e ai candidati Gabriele Satta, Sabrina Serra e Laura Giorico incontreranno i sostenitori e illustreranno il programma di Forza Italia e della coalizione di centro-destra. Sono anche previsti interventi di Maria Grazia Salaris, candidata nel collegio uninominale di Sassari, e degli altri candidati dei partiti alleati Lega, FdI e NcI.

“La campagna elettorale entra nel vivo con la discesa in campo dei ‘Big’ del partito guida della coalizione di centrodestra, che secondo tutti i sondaggi si avvia a battere gli avversari in questa difficile competizione politica”, hanno detto i forzisti. Prossima tappa sarà quella di venerdì 23 ad Alghero, presso l'hotel Catalunya, città che ospita l'aeroporto della Provincia “simbolo dell'inadeguatezza della Giunta regionale e di quelle dei principali centri del territorio del sassarese”.