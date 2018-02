Dieci candidati sardi fra i 76 "impresentabili" de Il Fatto Quotidiano

Il quotidiano diretto da Travaglio denuncia: "Le liste elettorali non sono pulite"

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano è pubblicata una lista di 76 esponenti politici candidati alle elezioni del 4 marzo e definiti "impresentabili".

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio denuncia le liste elettorali "non pulite" e fra i 76 "sconsigli per il voto" ben dieci riguardano quelle presentate in Sardegna.

I nomi indicati sono quelli di Anthony Muroni ("condanna per diffamazione") e Pierfranco Devias ("associazione sovversiva") per Progetto Autodeterminatzione.

Per quanto riguarda il Partito Democratico figurano il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau ("a processo per abuso d'ufficio") e poi in successione Silvio Lai, Gavino Manca, Luciano Uras e Francesco Sabatini per i quali, scrive Il Fatto Quotidiano, è stato "chiesto il rinvio a giudizio per peculato".

Dito puntato anche sul centrodestra con il forzista Ugo Cappellacci ("condanna per concorso in bancarotta"), e poi gli esponenti di Noi con l'Italia Mauro Contini ("rinviato a giudizio per peculato") e Giorgio Oppi ("chiesto il rinvio a giudizio per peculato").