Politiche 2018: sabato la presentazione dei candidati del Movimento 5 stelle

Saranno presenti anche il parlamentare uscente Nicola Bianchi e l'europarlamentare Ignazio Corrao.

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato prossimo, 10 febbraio, alle ore 11, negli spazi della sala rossa presso il Municipio di via Columbano, si terrà la presentazione dei candidati del Movimento 5 stelle alle politiche 2018.

"E’ questa una tappa importante del tour elettorale che il Movimento Cinque Stelle sta portando avanti in tutti i territori per presentare alla popolazione i candidati e il programma di governo – spiegano i portavoce pentastellati in Consiglio comunale di Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara -. Saranno presenti anche il parlamentare uscente Nicola Bianchi e l'europarlamentare Ignazio Corrao".