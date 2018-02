Sanità, Cappellacci (FI): "Areus è un'azienda regionale fantasma, dov’e’ il personale per le emergenza e l'urgenza?"

"Sfugge l’utilità per la collettività di creare una nuova azienda, con annesso stipendio del direttore"

Di: Redazione Sardegna Live

“La delibera Comando presso l'AREUS, l'Azienda regionale per le emergenze-urgenze, di personale dipendente dell'ATS Sardegna Agenzia è l’ennesima dimostrazione che la nuova azienda è solo un fantasma”. Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta la delibera n. 125 del direttore Moirano.

“Mentre spicca una ricorrente scelta per residenza – evidenzia l’esponente azzurro-, visto che la quasi totalità del personale è della città che ha dato i natali all’assessore, risulta che solo due persone si sono occupate di 118 in passato. Ma è l’agenzia dell’emergenza e urgenza – domanda ironicamente il forzista- o l’ufficio del catasto? Tra i nomi si intravede anche la responsabile scientifica del centro “Simannu”, di cui l’assessore era direttore scientifico. Sfugge l’utilità per la collettività di creare una nuova azienda, con annesso stipendio del direttore e di affidarla al momento in buona parte a soggetti che non provengono dal campo di cui si dovrebbero occupare. Ancora una volta il modello di Arru e compagni si rivela un ginepraio che costa molto di più per offrire molto meno alla comunità”.