Berlusconi promette: "Niente tasse per 6 anni per chi assume un giovane disoccupato"

Intervista al leader di Forza Italia sul quotidiano La Nuova Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Il dramma della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, è la prima emergenza nazionale, e colpisce con particolare gravità proprio le regioni del centro-sud come la Sardegna. Per questo lo affronteremo in modo strutturale, facendo ripartire la crescita grazie all’abbattimento della pressione fiscale che realizzeremo con la flat tax. Ma vareremo anche provvedimenti urgenti, di emergenza: le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un contratto a tempo indeterminato, per sei anni non pagheranno nessuna imposta e nessun contributo. Credo che proprio in una realtà come quella della Sardegna, caratterizzata da un tessuto di piccole imprese, questa convenienza per le aziende possa diventare un forte incentivo alle assunzioni”. A garantirlo è Silvio Berlusconi intervistato da Luca Rojch per La Nuova Sardegna.

Il leader di Forza Italia parla delle elezioni del 4 marzo e quando gli viene domandato quali azioni pensa di mettere in atto per la Sardegna in termini di trasporti risponde: “È necessario perseguire due obbiettivi. Garantire ai sardi il diritto di muoversi, e attirare visitatori in Sardegna, così da offrire un mercato più importante alle imprese sarde, soprattutto - ma non soltanto - nel settore del turismo. Bisogna ripristinare la continuità territoriale con gli aeroporti minori, che la sinistra con una decisione incomprensibile ha fatto cancellare, e rilanciare quella con Roma e Milano, con tariffe che invoglino i non residenti a venire in Sardegna tutto l’anno, non solo nei mesi estivi, come aveva già fatto il centrodestra al Governo. Per quanto riguarda i traghetti, credo che una maggior concorrenza aumenterebbe l’offerta e farebbe diminuire i prezzi. In questo senso proporremo di rivedere la convenzione fra lo Stato e la Tirrenia. Per il cittadino di un’isola, spostarsi per nave è spesso una necessità, non un divertimento o un lusso”.

A Berlusconi viene chiesto anche una “ricetta per incrementare le presenze nell’Isola anche nei mesi di spalla”: “La Sardegna, per il suo clima, per i suoi panorami, per il suo verde, per tutto quello che può offrire ai visitatori sarebbe la meta ideale per le vacanze in ogni stagione dell’anno. Io stesso amo molto venirci nei mesi invernali. Bisogna vendere meglio queste attrattive della Sardegna che sono poco conosciute. Se un turista si rendesse conto che a un’ora di volo da Milano o da Roma ci sono, oltre a confortevoli strutture di accoglienza, paesaggi, arte, cultura, gastronomia, bellezze naturali - mi vengono in mente per esempio le montagne della Gallura o i Giganti di Mont’e Prama a Cabras – sono sicuro che prenderebbe in considerazione una visita in Sardegna anche al di là dell’estate. Certo, cruciale rimane il nodo dei trasporti, che devono essere frequenti, confortevoli e a un costo abbordabile”.

L'intervista completa: http://www.lanuovasardegna.it/sassari/cronaca/2018/02/06/news/silvio-berlusconi-sei-anni-senza-tasse-per-chi-assume-in-sardegna-1.16442667