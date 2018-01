Elezioni: Pd, in corsa anche il presidente Consiglio regionale sardo

Gianfranco Ganau in corsa nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per il Senato

Di: Ansa

C'è anche il presidente del Consiglio regionale della Sardegna tra i candidati alle politiche del 4 marzo. I nomi sono stati pubblicati sul sito del Pd, ma la presentazione delle liste in Corte d'Appello a Cagliari ci sarà solo domani. Confermata la candidatura del segretario regionale dem Giuseppe Luigi Cucca (capolista al Senato e senatore uscente) e dell'ex M5S e deputata uscente del Pd, Paola Pinna (quarta).

Come anticipato ieri dall'ANSA, la rosa finale delle candidature che vede in pole renziani e popolari-riformisti, avrebbe potuto subire almeno tre variazioni: oltre a Ganau, in corsa nel collegio uninominale di Sassari-Olbia per il Senato (al posto di Luigi Lotto), Rosanna Mura (ieri terza nel listino sud per la Camera) candidata nel collegio uninominale di Cagliari-Carbonia per il Senato al posto della sindaca di Pula, Carla Medau. Adesso, terza nel proporzionale sud Sardegna è Anna Maria De Murtas. Altra variazione: Paolo Bittu, ingegnere di Olbia, è in lizza nel collegio maggioritario di Olbia per Montecitorio al posto di Ninni Chessa.