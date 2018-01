Elezioni. Di Maio in Sardegna il 4 e il 5 febbraio

Alessandro Di Battista, invece, farà visita a Iglesias e a Oliena

Di: Ansa

Luigi Di Maio sarà in Sardegna il 4 e il 5 febbraio. Lo scrive nel suo profilo Facebook il coordinatore regionale della campagna elettorale del Movimento Cinquestelle in Sardegna, Mario Puddu.

Il sindaco di Assemini, inoltre, non esclude che il "rally" del candidato premier possa far tappa nell'Isola in una terza giornata ancora da definire, presumibilmente a fine febbraio. Già fissate anche le date della visita di Alessandro Di Battista.

Il deputato uscente, che ha deciso di non ricandidarsi per le elezioni politiche del 4 marzo, sarà in terra sarda il 24 febbraio: alle 11 a Iglesias e alle 17 a Oliena.