Elezioni, Movimento 5 stelle: Di Battista in Sardegna. Tappa a Iglesias e a Oliena

"Nelle piazze potrete ascoltare le nostre idee e conoscere i nostri candidati"

Di: Redazione Sardegna Live

Due le tappe in Sardegna per il grillino Alessandro Di Battista. Il deputato sarà nell’Isola il 24 febbraio. Precisamente, il tour in camper in giro per l'Italia in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, si fermerà a Iglesias e a Oliena.

“Si parte. Non vedo l'ora – ha detto Di Battista -. Ce la metterò tutta per convincere gli italiani a sostenere il Movimento 5 Stelle. Non sarò candidato ma fa poca differenza. Sono un cittadino italiano che lotta. Partirò in camper il 1 febbraio e girerò tutta l'Italia. Nelle piazze potrete ascoltare le nostre idee e conoscere i nostri candidati. Quando vi dico ‘venite con me’ non vi sto chiedendo un favore. Vi sto dicendo che avete il dovere di partecipare, di combattere per i diritti, di alzare la testa. Di essere sovrani! Sarà un percorso magnifico”.

Ecco le tappe:

- 1 febbraio VITERBO

- 2 febbraio PONTEDERA (Pisa)

-3 febbraio EMPOLI (Firenze); SARZANA (La Spezia)

- 4 febbraio BUSALLA (Genova); CAIRO MONTENOTTE (Savona)

- 5 febbraio SAVIGLIANO (Cuneo)

- 6 febbraio CHIERI (Torino)

- 7 febbraio AOSTA

- 8 febbraio VARESE

- 9 febbraio ARCORE (Monza e Brianza); CASTEL GOFFREDO (Mantova)

- 10 febbraio MERANO (Bolzano)

- 11 febbraio TOLMEZZO (Udine)

- 12 febbraio 17:00 LENDINARA (Rovigo); VENEZIA

- 13 febbraio FORLì

- 14 febbraio URBINO

- 15 febbraio RECANATI (Macerata)

- 16 febbraio TERAMO; SULMONA (L'Aquila)

- 17 febbraio LARINO (Campobasso); CERIGNOLA (Foggia); ALTAMURA (Bari)

- 18 febbraio NARDO' (Lecce)

- 19 febbraio LAURIA (Potenza)

- 20 febbraio LOCRI (Reggio Calabria)

- 21 febbraio CORLEONE (Palermo)

- 22 febbraio CASAL DI PRINCIPE (Caserta)

- 23 febbraio SCAFATI (Salerno)

- 24 febbraio IGLESIAS; OLIENA (Nuoro)

- 25 febbraio RIETI; ORTE (Viterbo)

- 26 febbraio CITTA' DI CASTELLO (Perugia)

- 27 febbraio SASSUOLO (Modena)

- 28 febbraio RIGNANO SULL'ARNO (Firenze)

- 1 marzo LATERINA (Arezzo)

- 2 marzo chiusura a ROMA