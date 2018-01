A rischio la presentazione delle liste LeU in Sardegna

Il capolista imposto da Roma è diventato un caso

Di: Redazione Sardegna Live

E' ancora aperto il caso interno al partito Liberi e Uguali, le cui acque, in Sardegna, sono agitate dalla partita romana per individuare le candidature nelle liste isolane.

Roma ha imposto Claudio Grassi 62 anni, di Reggio Emilia, responsabile dell'organizzazione della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, come capolista nel collegio Camera 1 Sud Sardegna e due sassaresi, Antonella Chirigoni (ex Sel ora Mdp) per il collegio del Nord, e Salvatore Multinu (Si) capolista al collegio unico del Senato. Così, al momento, esiste il rischio che il movimento possa non presentarsi in Sardegna. In queste ore i grandi esclusi come Yuri Marcialis, segretario Mdp che veniva dato come capolista sicuro nel sud Sardegna, e Michele Piras (deputato uscente di Mdp che punta ad essere in cima alla lista per il Senato), stanno lavorando per impedire che le liste vengano ultimate.

Tanti sardi potrebbero ritirare la candidatura rendendo davvero difficile completare le liste. Roberto Speranza, nel frattempo, ha chiesto a tutti i vertici delle regioni la consegna dei nomi per tutti i collegi uninominali entro questa mattina.