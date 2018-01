Elezioni: il sindaco di Ollolai candidato sotto vessillo dei Quattro Mori

Lo ha deciso la direzione del movimento convocata a Macomer

Di: Ansa

Il movimento identitario La Base correrà per un seggio al Parlamento all'interno della coalizione Civico Sardista che accomuna sotto il vessillo dei Quattro Mori, Fortza Paris e Partito Sardo d'Azione. Il candidato del movimento sarà il suo presidente, il sindaco di Ollolai ed ex consigliere regionale, Efisio Arbau.

Lo ha deciso la direzione del movimento convocata a Macomer per discutere di un unico ordine del giorno: le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Arbau correrà come indipendente nel collegio uninominale di Nuoro. Tra i punti programmatici di La Base, concordati con gli alleati, la legge di riforma dello Statuto Speciale della Sardegna, che introduca la tutela linguistica e storico-culturale sul modello valdostano e altoatesino; la competenza primaria in materia di bellezze naturali e beni culturali con regionalizzazione delle sovrintendenze; rendere i Comuni sardi ad esclusiva finanza regionale, compensando le risorse statali dovute; una legge che definisca il passaggio di competenze e risorse per la continuità territoriale.