Maggioranza, ancora tensione tra Letta e Salvini

"Se Salvini dice che questo governo non farà le riforme, esca" dice il segretario dem dopo un'intervista rilasciata dal leader della Lega

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un duro botta e risposta tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il segretario del Pd, Enrico Letta, alleati nel Governo Draghi. A scatenare il nuovo scontro una dichiarazione rilasciata dal leader leghista in un'intervista a La Repubblica.

"Ma su, siamo realisti: non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e del fisco...". Perché se sei in Parlamento con Movimento 5 Stelle e Pd, "per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è dura...". Queste le parole di Salvini.

"Se Salvini dice che questo governo non farà le riforme, allora ne tragga le conseguenze ed esca dal governo". Così, invece, Enrico Letta, in occasione del suo intervento on line all'Assemblea di Articolo 1. "Questo governo è fatto per fare le riforme. Riforme che gli italiani aspettano da molti anni" sottolinea il segretario dem. "Se Salvini dice, come leggo oggi su 'Repubblica', che sta in questo governo solo per riaprire e approvare il Pnrr, credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un approccio completamente diverso. Questo governo è qui per fare le riforme. Lo appoggiamo perché per gli italiani sono fondamentali. E' evidente la differenza tra il nostro campo e le parole di Salvini cui reagisco in modo molto netto e chiaro".