Alessio Mereu e Sandro Mura eletti nella direzione nazionale di Fratelli d'Italia

Intanto il coordinatore regionale Salvatore Deidda annuncia: "In cantiere un grande appuntamento in Sardegna con Giorgia Meloni"

Di: Redazione Sardegna Live

Si è chiusa ieri a Bologna l'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia nella quale è stato presentato il simbolo per le prossime elezioni politiche (è stato inserito il nome del Presidente Giorgia Meloni) e sono stati eletti i componenti della direzione Nazionale.

Alessio Mereu, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Cagliari, e Alessandro (Sandro) Mura, sindaco di Padria, sono i due esponenti isolani eletti e che rappresenteranno gli iscritti isolani del movimento di Giorgia Meloni.

Nella direzione del movimento di Giorgia Meloni saranno presenti anche il coordinatore regionale Salvatore Deidda, il Deputato Bruno Murgia e il consigliere regionale Paolo Truzzu (componenti di diritto).

Intanto, in queste ore si stanno svolgendo le assemblee provinciali degli iscritti e degli eletti nei vari territori per conoscere le eventuali richieste di candidature e conoscere il gradimento sulle stesse. È in corso inoltre la definizione dei punti del programma e la definizione della campagna elettorale.

"Per noi è fondamentale ascoltare gli iscritti e rendere tutti a conoscenza di come il movimento si sta preparando per un appuntamento per noi importantissimo come le elezioni politiche - dice Salvatore Deidda - siamo forse l'unico partito della coalizione di centrodestra che sta facendo questo certosino lavoro di confronto e non da oggi. Sapremo esprime i nostri uomini e le nostre donne migliori. Sia nelle liste proporzionali sia nei collegi uninominali sapremo rappresentare con orgoglio e determinazione tutta la coalizione. Abbiamo indicato i collegi, sia alla Camera che al Senato, in cui possiamo essere un valore aggiunto e un punto di forza per tutta la coalizione e non abbiamo timore di confrontarci e parlare di programmi e politica con i nostri avversari".

“Coinvolti anche i nostri ragazzi di Gioventù nazionale – spiega Deidda - le scelte saranno prese d'accordo con il Presidente Giorgia Meloni e il coordinamento politico del movimento in piena sintonia con uno dei punti del programma Nazionale: autonomia nel pieno spirito di unità nazionale. In cantiere anche un grande appuntamento con il Presidente Giorgia Meloni nell'Isola”.