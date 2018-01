Polemiche sul Capodanno, il consigliere Pais replica all'assessora Esposito e annuncia una denuncia nei confronti dell'esponente della Giunta Bruno

“Non c'era nessun esponente di Forza Italia a brindare nel backstage del concerto di Capodanno a differenza della folta rappresentanza della Giunta Comunale festosa sul palco"

Di: Redazione Sardegna Live

“Le argomentazioni squallide dell'assessore Esposito diffuse tramite una nota del Comune di Alghero, utilizzando ancora una volta l’Ente Pubblico come fosse un partito politico o peggio l’organo d’informazione di casa propria (tra l’altro già esistente), con cui tenta di giustificare il flop del Capodanno non meriterebbero risposta ma danno certamente la misura della pochezza delle sue capacità”.

Inizia così la nota stampa di risposta del consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais all’assessora Gabriella Esposito che ieri, in una replica ai forzisti, relativa agli eventi di Natale e Capodanno, aveva affermato: “Consiglieri comunali di Forza Italia alcuni dei quali non hanno voluto mancare al grande concerto andato in scena nel porto turistico, brindando con entusiasmo nel backstage”.

Pais non ci sta e attacca: “Non c'era nessun esponente di Forza Italia a brindare nel backstage del concerto di Capodanno a differenza della folta rappresentanza della Giunta Comunale festosa sul palco, beandosi del nulla prodotto, tra selfie con gli artisti e gozzoviglie. Dico questo per essere capitato da quelle parti non certamente come invitato dell'Amministrazione al banchetto, senza nessun tipo di pass, ma con l'esclusivo fine di ringraziare le Forze dell'Ordine presenti che avevano sapientemente gestito l'ordine pubblico. A loro era doveroso tributare un ringraziamento che mi sono sentito di fare e rinnovo in questo momento. L'occasione è stata propizia per verificare di persona quanto organizzato al Comune e devo dire che da questo momento in avanti sarà mio preciso impegno presenziare in maniera assidua a tutte le manifestazioni organizzate da questa Amministrazione. Se poi la presenza di un consigliere di opposizione da così tanto fastidio da venire da essere utilizzata come strumento di ritorsivo e strumentalizzato per evitare future presenze e gestirsi privatamente gli eventi, bè si sappia e questo tipo di ritorsioni avrà come unica conseguenza quella di rendere la mia presenza una costante non foss'altro al solo fine di rovinargli la festa!”.

Il consigliere comunale aggiunge ancora: “Ma ciò che fa specie, dopo mesi di nulla e anni della peggiore gestione del settore Turismo ad Alghero, è l'atteggiamento scomposto dell'assessore Esposito che appare come quello caratterizzato dalla disperazione del Barone di Munchausen che caduto nelle sabbie mobili tentò di tirarsi fuori da l'incresciosa situazione tirandosi verso l'alto i capelli! Oltre a essere tutto inutile appare anche ridicolo! Per quanto riguarda invece l'accenno ad asseriti e non meglio specificati tornaconti personali che avremmo avuto, daremo la possibilità all'assessore di spiegarlo all'autorità giudiziaria di fronte al quale sarà chiamata per dar conto di queste dichiarazioni. Certo stupisce questo inusitato slancio giustizialista nei confronti di chi non è mai stato neanche sfiorato dall'azione dell'Autorità Giudiziaria. Slancio di giustizialista che invece omette di avere nei confronti di chi invece è accusato di gravissimi reati contro la pubblica amministrazione e che a breve dovranno risponderne davanti non solo agli organismi preposti, ma soprattutto agli algheresi tutti.