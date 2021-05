Delirio in Consiglio regionale. Pais elenca le decine di emendamenti all'articolo 7, l'opposizione risponde con urla e applausi sarcastici

La consigliera Desirè Manca (M5S) riprende tutto: "Mai avrei pensato di vivere una vergogna del genere. Mai. Come siamo caduti in basso"

Di: Redazione Sardegna Live

Il caos è scoppiato quando - prima di aggiornare la seduta a domani alle 10 - il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha elencato, uno per uno, le decine di emendamenti all'articolo 7 (quello che ridisegna la composizione degli staff) sui quali ha chiesto il parere al relatore di maggioranza Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Nel frattempo, presente anche il governatore Christian Solinas, le forze di minoranza hanno occupato l'Aula e urlato "vergogna", "buffone".

Poi è stato il relatore a ripetere tutte le proposte di modifica con relativo parere. A quel punto Pais ha chiesto il parere alla Giunta e ha aggiornato i lavori. Ma la bagarre si è trasferita nelle scale del palazzo. Le testimonianze raccontano di un assessore che avrebbe dato uno spintone a un capogruppo e a una consigliera dell'opposizione.

La consigliera del Movimento 5 stelle Desirè Manca ha preso il telefono, ripreso quanto stava accadendo in Aula e pubblicato il video su Facebook.

“Adesso in aula. Il ‘democratico’ presidente del Consiglio insieme al consigliere di maggioranza Tunis vanno avanti a leggere nonostante tutti noi rappresentiamo il volere del popolo sardo di bloccare la vergognosa legge 107”, ovvero “la legge Poltronificio del Presidente della Regione. Ecco a voi il Presidente Michele Pais. Mai avrei pensato di vivere una vergogna del genere. Mai. Come siamo caduti in basso. Il peggio del peggio”.