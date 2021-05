Covid. Salvini: "Milano ha ancora un sindaco?"

Il leader della Lega polemico dopo i festeggiamenti di ieri in Piazza Duomo

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Sala non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?" Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.