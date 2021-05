Violenze sessuali a Sassari. Fratelli d’Italia chiede espulsione del responsabile

“Riteniamo ormai colma ogni misura e la città e il territorio meritano rispetto e tranquillità” scrivono in una nota i rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni

Di: Redazione Sardegna Live

“Dopo l'ennesima aggressione, con il terzo tentativo di violenza sessuale da parte di un cittadino nigeriano, immigrato irregolare e soprattutto pregiudicato per gli stessi reati, dopo il suo arresto, come Fratelli d'Italia Sassari ne chiediamo l'immediata espulsione dal territorio italiano”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni.

“Riteniamo infatti che sia arrivato il momento di utilizzare ogni strumento utile ad arginare questi fenomeni e soprattutto, siamo fermamente convinti che non si debba offrire più ospitalità, a chi dimostra di non avere rispetto per le nostre leggi e per le donne. I cittadini sassaresi, e ancora di più le ragazze e le donne sassaresi, continuano a segnalare la costante paura, a camminare per la città senza sentirsi al sicuro – sottolineano da Fratelli d’Italia Sassari – Chiediamo inoltre con forza e determinazione, che vengano intensificati i controlli presso tutte le vie d'accesso nel nostro territorio e, come già chiesto in un altro comunicato, senza aver ottenuto risposta, la costituzione di un tavolo permanente per la difesa dell’incolumità pubblica, con il coinvolgimento del Comitato per l'ordine e la sicurezza, insieme a tutte le istituzioni preposte al mantenimento della protezione dei nostri cittadini nel nostro territorio”.

“Lo continueremo a chiedere a tutti i livelli istituzionali, mentre è già prevista un'interrogazione parlamentare che verrà presentata dal deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, rivolta ai Ministri dell'Interno, della Giustizia ed degli Esteri. Tutto questo mentre registriamo altri due sbarchi con l'arrivo di altri 34 clandestini nel sud Sardegna nelle ultime 48 ore. Riteniamo ormai colma ogni misura e la città e il territorio meritano rispetto e tranquillità” concludono i rappresentanti sassaresi di Fratelli d’Italia.